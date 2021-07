Oggi Ventimiglia inaugura il porto “Cala del Forte” che sorge a pochi passi dal borgo antico. «Dopo molti anni, finalmente – dichiara in una nota il sindaco Gaetano Scullino – Ventimiglia ha il suo porto, un bellissimo porto che ho fortemente voluto da sindaco, nel mio primo mandato quando ho inaugurato l’inizio dei lavori e che sono felice oggi, durante il mio secondo mandato, di inaugurare definitivamente».

Il sindaco precisa che «Nella nostra programmazione amministrativa il porto Cala del Forte è al centro delle iniziative di sviluppo economico e turistico. Speriamo – ha aggiunto – di poter molto presto riuscire a valorizzare tutta la zona di Marina San Giuseppe e quindi anche la parte a monte per la quale abbiamo già alcuni progetti al nostro esame in stato avanzato».

Sui progetti di rigenerazione urbana di Ventimiglia vedi qui

«Sono sicuro – prosegue Scullino – che da Ventimiglia, nei prossimi anni, partirà una serie di iniziative di rigenerazione urbana e di realizzazione di altre importanti infrastrutture, penso allo sviluppo del Parco Nervia, recentemente acquistato da MDC, ma anche il Parco Roja, area strategica regionale. Con i nuovi 1100 parcheggi che stiamo realizzando sulle aree ferroviarie, grazie al contributo regionale del Presidente Toti e con la progettazione dell’Aurelia bis e altre importanti opere, finalmente Ventimiglia decollerà per un nuovo prospero futuro. Sono certo che riusciremo perché abbiamo una giunta regionale ottimamente amministrata, con il presidente Toti che ci è vicino e amico e sono certo di dare il sostegno che Ventimiglia merita».