Con l’obiettivo di portare a conclusione opere e interventi programmati sul territorio nel più breve tempo possibile, l’amministrazione comunale di Sarzana ha affidato due incarichi professionali.

Si tratta della geologa Daniela Raggi, “per la redazione geologicotecnica e lo svolgimento delle indagini geognostiche nell’ambito dei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico lungo le vie di adduzione alla fortezza Castruccio Castracani-Lotto 1 via panoramica alta”.

Il secondo incarico è stato affidato all’ingegner Patrizio Bellucci per la “redazione geotecnica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di messa in sicurezza della frana sulla strada comunale Falcinello-Prulla ora via Terma”.