È nuovamente in funzione, e a disposizione dei tantissimi appassionati del comprensorio, la scacchiera posizionata lo scorso anno in piazza Aldo Moro, a San Salvatore di Cogorno.

A ogni ora della giornata professionisti, aspiranti e dilettanti scacchisti e damisti potranno accedere nell’area prendendo le chiavi dai limitrofi bar dei Fieschi, in via Divisione Coduri, e presso il bar Ambaradan, in via alla Basilica dei Fieschi

A portare avanti l’educativo progetto l’insegnante dell’Istituto Comprensivo di Cogorno e insegnante scacchista, Alberto Mortola: «Il progetto Scacchi e Dama è partito dall’Istituto Comprensivo di Cogorno in collaborazione con il Comune di Cogorno da prima dell’emergenza sanitaria, culminando con la giornata a tema dedicata la scorsa Estate con una quarantina di ragazzi del territorio che si sono affrontati in un torneo e giocando nella grande scacchiera – racconta – La nostra attività anche nell’ultimo anno non si è mai fermata giocando prevalentemente on line e partecipando a tornei e manifestazioni anche a livello nazionale. Ora in piazza Aldo Moro sarà possibile giocare a ogni ora del giorno».

Scopo del progetto, permettere ai ragazzi di giocare e divertirsi. Per informazioni sui prossimi eventi e tornei che si organizzeranno nell’area di piazza Aldo Moro, è possibile contattare Mortola telefonicamente allo 3928193441 o tramite mail a mortola@iccogorno.com.