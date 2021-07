Iniziano mercoledì i lavori di messa in sicurezza di un dissesto su un tratto di via Chiappa in borgata San Simone (San Bartolomeo al Mare).

I lavori, che saranno eseguiti da TP perforazioni srl (Stella, SV), per un importo complessivo di 125 mila euro, prevedono interventi di protezione da eventi naturali della viabilità comunale, in particolare da quelli derivanti dal dissesto idrogeologico.

Dal punto di vista della viabilità, l’attuale senso unico alternato verrà sostituito da un semaforo che regolerà il traffico.

La durata dei lavori prevista è di 90 giorni.