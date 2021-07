Ryanair ha annunciato oggi, 27 luglio, il suo operativo per la ripresa da Genova, che conta 22 voli settimanali verso 9 destinazioni. L’operativo prevede una nuova rotta estiva per Malta a partire da agosto e 5 nuove rotte invernali per Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo.

Ryanair continua a ripristinare la connettività e a supportare la ripresa del turismo per l’Italia nei mercati europei limitrofi, mentre la campagna vaccinale prosegue con successo in tutta Europa. I passeggeri possono prenotare una meritata vacanza, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

L’operativo di Ryanair per l’estate e l’inverno ‘21 da Genova includerà:

Operativo estivo 2021 da Genova S’21 Rotte Totali Voli totali/settimana Rotte Voli settimanali 4 12 Bari 4 Napoli 3 Malta 2 Londra STN 3 Operativo invernale 2021 da Genova W’21 Rotte Totali Voli totali/settimana Rotte Voli settimanali 9 22 Bari 2 Malta 2 Napoli 3 Londra STN 3 Brindisi 2 Bruxelles CRL 2 Catania 3 Bucarest 2 Palermo 3

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggi fino a marzo 2022, da prenotare entro la mezzanotte di giovedì (29 luglio) solo sul sito Ryanair.com.

«Grazie al successo dei programmi di vaccinazione, del certificato digitale Covid dell’Ue e dell’allentamento delle restrizioni – spiega il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness – i viaggi sono destinati a riprendersi fortemente per l’estate e l’inverno 2021. Siamo lieti di annunciare 6 nuove rotte come parte del nostro operativo per Genova, tra cui Malta, Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo. Ryanair accoglie con favore la conferma della sospensione dell’addizionale comunale in Italia, che ci ha permesso di fornire una programmazione estiva e invernale migliorata a Genova con 6 nuove rotte. Tuttavia, l’abolizione dell’addizionale comunale almeno fino al 2025 è necessaria per ottenere la crescita desiderata a livello di traffico aereo italiano e connettività, che Ryanair con la consegna di 210 Boeing 8-200 è nella posizione di poter per fornire. I clienti Ryanair possono ora prenotare un meritato break con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 19.99 euro per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 29 luglio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione».

«Secondo Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova, I nuovi voli ci aiuteranno a recuperare più in fretta il traffico perso in questi lunghi mesi e a riagganciare il percorso di crescita avviato negli scorsi anni. Il rilancio della collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Genova arriva peraltro a ridosso dell’avvio dei lavori che entro il 2023 porteranno a Genova e alla Liguria uno scalo ampliato e rinnovato, pronto ad accogliere un numero sempre crescente di viaggiatori».