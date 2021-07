Il capogruppo di Forza Italia in Regione, Claudio Muzio, ha depositato stamane la proposta di legge per l’istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani. Il testo, che si compone di 10 articoli, assegna al Garante funzioni di vigilanza, di controllo e di promozione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, alla loro inclusione sociale, alla tutela del loro diritto alla salute e all’assistenza socio-sanitaria. Tra gli altri compiti, la proposta di legge di Muzio assegna al Garante anche quello di monitorare la programmazione televisiva e le altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, in collaborazione con il Co.Re.Com., al fine di assicurare un equo diritto all’informazione.

Il Garante sarà eletto dal Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura. Per quanto riguarda la legislatura in corso, in caso di approvazione della proposta di legge si provvederà all’elezione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa. I requisiti per ricoprire la carica saranno quelli previsti per i consiglieri regionali, oltre alla laurea in giurisprudenza o in medicina, psicologia, servizi sociali o titoli equipollenti, oppure il possesso di una qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

La proposta di legge depositata dal capogruppo di Forza Italia prevede inoltre l’istituzione di un’apposita Commissione consultiva del Garante, che sarà chiamata a esprimere pareri e formulare proposte riferite alle attività del Garante stesso. La Commissione sarà composta da quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato della terza età. Essi saranno designati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine.

Il Garante collaborerà inoltre con il Difensore civico e le altre autorità di garanzia, anche a livello nazionale, per quanto attiene alla segnalazione di situazioni di interesse comune. Infine egli sarà chiamato a riferire annualmente al Consiglio regionale circa l’andamento della propria attività, presentando una dettagliata relazione che verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

«L’istituzione del Garante – dichiara Muzio – ha l’obiettivo di valorizzare la figura degli anziani e il fondamentale contributo che essi portano alla nostra società in termini di esperienza e saggezza. La proposta di legge si pone inoltre come un necessario passo in avanti nella effettiva tutela di una fascia di cittadini così demograficamente numerosa e socialmente rilevante nella nostra regione, ed al contempo offre una concreta attuazione del dettato costituzionale e comunitario. I temi legati alla terza età – prosegue – sono sempre stati al centro della mia azione, già nel mio primo mandato in Consiglio regionale; la proposta di legge che ho depositato stamane ne costituisce un ulteriore sviluppo. Il Garante potrà rappresentare per gli anziani liguri un punto di riferimento importante e un interlocutore capace di dare risposte concrete e prevenire abusi. Questa iniziativa giunge in esito al lavoro congiunto fatto insieme al capogruppo di Forza Italia in Comune a Genova, Mario Mascia, la cui proposta di istituzione della figura del Garante comunale dei diritti degli anziani è stata approvata il 25 maggio scorso. Desidero infine ringraziare – conclude Muzio – anche il responsabile regionale dei Seniores di Forza Italia, Giuseppe Costa, da tempo impegnato su queste tematiche, per l’impulso fornito alla presentazione della proposta di legge».