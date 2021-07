La giunta comunale di Recco, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo, ha approvato il progetto esecutivo per l’efficace deflusso delle acque meteoriche in via Alpini d’Italia, via Salvo d’Acquisto, via Faveto, salita del Pinolo e via Ageno.

il sindaco Carlo Gandolfo e Peragallo in una nota congiunta spiegano: «L’attenzione della nostra Amministrazione nei confronti del dissesto idrogeologico del territorio ci ha mossi ad avviare lo studio e la programmazione di interventi necessari, confluiti ora nel progetto di questi lavori. La canalizzazione delle acque meteoriche migliorerà la qualità di vita dei cittadini in tutta l’area».

Cinque in totale gli interventi, che andranno a salvaguardare il territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, per una previsione di spesa di 165 mila euro: 140 mila provenienti da un contributo finanziario statale, per investimenti destinati a opere pubbliche, e 25 mila integrati dal Comune di Recco.

Una nuova canalizzazione, con la costruzione di cunette stradali in cemento armato e nuovi pozzetti di scarico, sarà realizzata tra l’incrocio di via Alpini d’Italia e fino al cavalcavia autostradale. Tra l’incrocio di via Salvo d’Acquisto e via privata Miramare, a salire verso la Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Megli, è prevista la sostituzione della tubazione in amianto con una nuova canalizzazione. Previste inoltre nuove cunette stradali in cemento armato e nuovi pozzetti di scarico. All’altezza del primo tornante di via Faveto, sarà realizzata una nuova condotta di scarico ed una nuova caditoia. Nella scalinata pedonale di Salita del Pinolo l’intervento prevede una nuova condotta e un pozzetto di scarico. All’incrocio tra salita del Pinolo e via Ageno sarà costruito un pozzetto di scarico