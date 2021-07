È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Rapallo (consultabile sul sito istituzionale www.comune.rapallo.ge.it) l’elenco dei beneficiari del bando a sostegno locazioni emanato nel mese di marzo e scaduto nel mese di aprile 2021.

È stato inoltre reso noto l’atto relativo all’integrazione del contributo a favore dei beneficiari del bando a sostegno locazioni, emanato nel mese di settembre 2020. Le somme residue che verranno erogate vanno ad aggiungersi a quanto già versato dall’ente agli aventi diritto lo scorso 19 febbraio.

«Mai come in questo periodo si è reso necessario moltiplicare gli sforzi per fare in modo che chi ha subito pesanti ripercussioni a causa della pandemia ricevesse in tempi rapidi i sostegni economici messi a disposizione dagli enti pubblici – evidenzia Pier Giorgio Brigati, vicesindaco con delega ai Servizi Sociali – Tengo a sottolineare che i beneficiari dei contributi previsti da entrambi i bandi riceveranno una somma pari al 100% di quanto spettante. Per quanto di nostra competenza, stiamo facendo il possibile per dare una risposta concreta ai cittadini in questo momento di particolare difficoltà».