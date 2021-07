È partita oggi la campagna di sensibilizzazione di Aprica che mira a migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nel Comune di Rapallo.

Attraverso l’utilizzo di diversi strumenti digitali e non (social network, minivideo, materiale informativo, approfondimenti e molto altro), l’iniziativa si focalizzerà su alcune categorie specifiche di rifiuti, solitamente associati alla plastica e maggiormente soggette a un errato conferimento.

Inoltre i nuovi materiali informativi realizzati per supportare i cittadini nella raccolta differenziata saranno distribuiti presso l’infopoint di piazza Venezia, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Aprica, società del Gruppo A2A, gestisce dal febbraio 2019 i servizi ambientali nel Comune di Rapallo, dove, grazie alla collaborazione ed alla sensibilità di tutti i cittadini, sono stati raggiunti questi risultati:

· riduzione al 27% della produzione dei rifiuti;

· aumento al 65 % di raccolta differenziata;

· fornitura di un servizio in grado di garantire una città più pulita.

In questo contesto, la nuova campagna di sensibilizzazione vuole essere una ulteriore azione per migliorare ed ottimizzare il servizio per il Comune di Rapallo.