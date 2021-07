L’impresa sociale Cflc (Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione, di cui abbiamo fatto un approfondimento qui) premia con ottomila euro due associazioni del territorio: Idee Giovani UniGe e Jacaranda Aps, che hanno vinto il bando del progetto Resmyle per sensibilizzare i giovani Neet (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro e nella formazione) allo sviluppo sostenibile attraverso attività formative e workshop interattivi.

Il progetto Resmyle, del programma Eni Cbc Med, riunisce 9 organizzazioni di 5 paesi del Mediterraneo (Francia, Italia, Giordania, Libano e Tunisia) per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, coinvolgendo i giovani come protagonisti della transizione ecologia.

L’obiettivo del bando era sostenere progetti, proposti da associazioni giovanili, ambientali o di inclusione sociale, incentrati sulla scoperta e sulla valorizzazione della natura, della sua tutela e di stili di vita sostenibili attraverso la mobilitazione di gruppi di giovani e l’organizzazione di attività non formali.

Le associazioni premiate

Idee Giovani UniGe: associazione studentesca universitaria apartitica, nata nel 2014 e caratterizzata dalla passione civica ha portato avanti numerosi progetti nel campo della legalità e del contrasto culturale al fenomeno della criminalità organizzata. Si è fatta inoltre promotrice delle esigenze degli studenti negli Organi di governo dell’Università di Genova, lavorando per un Ateneo integralmente sostenibile, per la promozione della cittadinanza attiva e dei valori europei.

Jacaranda Aps: nasce con la missione di mettere in connessione le persone con il territorio valorizzando le capacità e le potenzialità dell’individuo per promuovere un cambiamento nella società dal punto di vista ambientale e comunitario. Organizza diversi momenti di condivisione e pratiche formative. Il focus è l’apprendimento e la formazione rivolto ai giovani, ai bambini, alle persone in condizioni di fragilità e a chiunque sia interessato a uno sviluppo etico e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che relazionale.

Valerio Balzini, direttore di Cflc, conferma: «Con questa iniziativa vogliamo non solo appoggiare un nuovo importante progetto giovanile, ma anche sensibilizzare i ragazzi e le ragazze della nostra regione a impegnarsi in prima linea per costruire il proprio futuro. Crediamo infatti che lo sviluppo sostenibile e la green economy possano rappresentare un’importante occasione di crescita e lavoro».

Il progetto alla Tabacca

Idee Giovani UniGe e Jacaranda Aps hanno ideato un progetto incentrato su diversi obiettivi:

– migliorare la conoscenza delle aziende agricole locali caratterizzate dalla qualità e da un approccio ecologico;

– sviluppare azioni che favoriscano una nuova cultura ambientale, ponendo al centro il mondo rurale e il ruolo dell’agricoltura;

– sensibilizzare e promuovere il ruolo multifunzionale dell’azienda agricola quale fornitore di beni e servizi a tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.

Queste azioni verranno portate avanti attraverso la realizzazione di un campo estivo per giovani Neet durante il quale verranno affrontati i temi della gestione dell’acqua, dell’agricoltura sostenibile, del cambiamento climatico e degli approcci ecologici per ottimizzare le risorse.

Grazie alle attività formative, pratiche e teoriche, sarà possibile per i giovani sia comprendere l’importanza di una risorsa fondamentale come l’acqua (tecniche di accumulo, riciclo e riutilizzo, tutela dei fiumi e del territorio) che sia scoprire i metodi utilizzati per produrre alimenti a basso impatto ambientale, per aumentare la fertilità del suolo e per tutelare la biodiversità.

Il progetto vincitore verrà realizzato presso l’azienda agricola “La Tabacca” da sempre impegnata nel coniugare l’approccio ecologico con i valori della solidarietà, della cooperazione, dell’integrazione delle fragilità umane, tramite progetti di agricoltura sociale.

Attraverso il premio Cflc vuole sostenere, non solo economicamente, le iniziative virtuose del territorio che coinvolgono direttamente i giovani attivando le loro idee, le loro energie, le loro competenze per raggiungere il comune obiettivo di tutelare il nostro Pianeta e mitigare gli effetti del cambiamento climatico in atto.