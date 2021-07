Un impegno comune per una gestione coordinata ed efficace dei flussi da e per il porto di Genova. È quanto emerso dal tavolo Porto-Città convocato questa mattina dall’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca per un confronto sulla gestione dei traffici merci ai varchi portuali.

«È stata l’occasione – spiega l’assessore Maresca – per fare il punto con tutti i soggetti coinvolti. Dall’Autorità di sistema portuale è arrivata l’assicurazione di farsi promotrice del coordinamento tra i flussi dei terminalisti per la razionalizzazione e la mitigazione dell’impatto sulla viabilità cittadina. Abbiamo chiesto a Gnv e a Stazioni Marittime l’impiego di tutto il personale medico possibile per i controlli sanitari sui passeggeri in imbarco in modo da velocizzare le procedure e rendere più snelli i flussi».

Il Comune di Genova ha confermato l’impegno di numerose pattuglie della Polizia Locale, che vengono implementate a seconda delle esigenze di mobilità, in prossimità dei principali varchi e dell’intero nodo genovese.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale mar Ligure Occidentale, Confindustria, Confitarma e Assagenti.