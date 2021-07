Chiude con un utile d’esercizio, ante imposte, di 475.929 euro e netto di 317.843 euro il bilancio consuntivo della Marina di Alassio, con un aumento di 150.060 euro sul 2019.

«Sono sicuramente molto soddisfatto del risultato economico ottenuto dalla Marina di Alassio spa nel bilancio 2020 – dichiara Rinaldo Agostini, presidente della partecipata preposta alla gestione del porto turistico di Alassio – . Nonostante le problematiche legate al Covid, l’attenta gestione e la ricerca del contenimento dei costi, hanno sicuramente dato i loro frutti. Siamo riusciti anche a riconfermare la Bandiera Blu per il 2021 e a migliorare alcuni servizi e ci proponiamo di migliorare ancora. Il nostro obiettivo è quello di essere un fattore trainante del Turismo e dello Sport, organizzando sia eventi nautici e supportando le manifestazioni nell’interesse collettivo per la Città di Alassio, del suo comprensorio e per i nostri utenti».

«Oltre a ringraziare personalmente gli altri membri del cda – prosegue Agostini – Giulia Migueles Pereira e Corrado Careglio, per la loro fattiva collaborazione e il collegio sindacale con il revisore unico per l’attento controllo, il mio sentito grazie va ai nostri dipendenti e al direttore generale, sempre pronti a ogni evenienza, 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Non posso che essere grato all’ amministrazione Melgrati Ter, per il continuo supporto, ai dirigenti comunali e al consiglio direttivo del circolo nautico “Al Mare” per la quotidiana collaborazione. Possiamo e dobbiamo continuare a migliorare – la conclusione – abbiamo un programma di grandi obbiettivi e con l’aiuto di tutti riusciremo a raggiungerli.

«Un grande lavoro – commenta Angelo Galtieri, assessore al Turismo e alle Partecipate – che muove nel solco di una rilettura dei ruoli e delle prospettive delle partecipate. Su questa traccia, impostata prima di me dall’assessore Macheda, proseguiremo per incanalare risorse, esperienze, attività in un’ottica di rilancio turistico a 360°. Nel frattempo questi risultati ci confortano nell’ottica di uno sviluppo futuro che insieme, amministrazione e partecipate, andremo a costruire».