“Il ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, in audizione al Senato, ha confermato la Pontremolese tra gli interventi da commissariare, definendo la realizzazione prioritaria e annunciando che sarà finanziata nel contratto di programma 2022-2026 che il ministero sottoscriverà con Rfi” commenta con un post su Facebook l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

«Un importante passo per la realizzazione di un’opera strategica nazionale, attesa ormai da troppi decenni, indispensabile per lo sviluppo e la competitività della Spezia, secondo porto italiano per contenitori» commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Secondo il presidente del consiglio regionale ligure e consigliere regionale Gianmarco Medusei la Pontremolese è «una delle opere infrastrutturali attese da decenni, che permetterebbe di innescare un deciso sviluppo del porto e del retroporto della Spezia in un’ottica di competizione con i più importanti scali del Nord Europa».