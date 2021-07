Il Gruppo Orsero, attivo nell’Europa mediterranea nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha stretto una partnership con Orogel Fresco, realtà del gruppo Orogel che produce e commercializza frutta e verdura coltivata in Italia.

L’accordo prevede una sinergia tra le due aziende per lo sviluppo della nuova linea F.lli Orsero dedicata alla frutta a nocciolo di qualità extra premium: nettarine, pesche, albicocche e susine, coltivate in Emilia-Romagna, Basilicata e Puglia da produttori selezionati che raccolgono e confezionano la frutta direttamente in campagna.

Alessandro Canalella (nella foto di apertura), chief commercial officer del Gruppo, ha così commentato l’accordo: «La partnership attivata con Orogel Fresco è per noi strategica e segna un ulteriore passo verso l’obiettivo che si è posto il Gruppo Orsero di valorizzare la filiera agroalimentare italiana. La collaborazione con questa grande realtà produttiva, che comprende circa 700 agricoltori italiani, arricchirà la nostra offerta a marchio F.lli Orsero con una linea di prodotti selezionati per varietà e specie con alto valore organolettico e merceologico».

I nuovi prodotti saranno commercializzati su tutto il territorio italiano da Fruttital, società del Gruppo Orsero, attraverso la sua rete distributiva, che raggiunge il canale tradizionale e la gdo.