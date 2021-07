L’Agenzia Generali Genova Piazza Dante organizza “NoiGenova Golf Cup 2021”, prima edizione del Circuito di golf genovese ad invitation.

Il circuito prevede due giornate distinte: una al golf di Rapallo, giovedì 8 luglio, e una al golf di Arenzano Pineta, giovedì 15 luglio. I campi sono dedicati in esclusiva agli ospiti.

L’Agenzia Generali Genova Piazza Dante è sotto la direzione dell’Agente Generale Carlo Tenderini dal 2009. L’Agenzia, suddivisa in cinque sedi dislocate sul territorio, conta circa 13.000 clienti, tra aziende, liberi professionisti e famiglie. L’agenzia fin dal 2017 è pilota per tutto il processo di digitalizzazione e semplificazione dei rapporti con i clienti intrapreso dalla compagnia, arrivando a punte di oltre il 90% di polizze emesse totalmente con firma digitale avanzata. L’attività dell’Agenzia per quest’anno avrà focus su tutte le linee di business e sulle coperture auto, coperture protection, protezione beni e persona e coperture per il risparmio.

«Il golf è uno sport che richiede grande concentrazione − spiega l’agente generale Carlo Tenderini, ideatore della manifestazione − Nello sport, come nel business, calma e tranquillità mentale aiutano a mantenere la rotta, anche quando si affrontano tempi complicati come quelli che stiamo vivendo noi oggi. Per questo, da appassionato di golf, ho avuto l’idea di realizzare questo momento conviviale, in una cornice splendida come quella dei due campi di Rapallo e Arenzano: un momento di networking, finalmente insieme, in presenza, per lasciarci alle spalle questo ultimo anno. Ogni gara si giocherà con la formula 18 buche Stableford hcp 3 categorie con interessanti premi previsti per ogni prova al 1° lordo, 1° e 2° netto per categoria, 1° lady e 1° senior, oltre che 4 premi speciali Nearest to the Pin. La partenza sarà con la formula dello shotgun prevista intorno alle 13».

Ogni gara darà un ranking che permetterà di determinare il vincitore assoluto del “NoiGenova Golf Cup 2021”, che sarà premiato nello Spazio ImmaginaGenova in piazza Dante entro fine luglio.

L’invito è aperto a tutti i giocatori dilettanti in possesso di handicap. Per partecipare è sufficiente registrarsi qui.

L’iniziativa è sostenuta dagli sponsor: Cellini, Golf’Us, Isolani, Montblanc, Queen Land, Veuve Cliquot e Welion.