Due referenze a marchio Noberasco fanno il loro esordio sulla rete autostradale Autogrill: si tratta di due prodotti della linea “Filiera 100% Italia”, gli Anelli di Mela Ambrosia, realizzate in collaborazione con Rivoira e RK Products, e i Fichi Italiani, originari della Calabria.

«Rivoira è oggi tra i leader privati del comparto della frutta fresca e il principale operatore del settore in Piemonte − commenta l’ad di Noberasco Mattia Noberasco − la nostra collaborazione nasce sulla base di una condivisione di valori e visione: quel Metodo Noberasco che abbiamo sviluppato volto a valorizzare e tutelare, in ogni suo aspetto e momento di vita, il prodotto che viene portato sulle tavole del consumatore che lo sceglie. Entrambi i prodotti sono stati realizzati seguendo i rigidi dettami del nostro metodo: il Team di sviluppo prodotti Noberasco ha condiviso con i produttori i principali valori aziendali atti a garantire un elevato grado di qualità in termini di gusto, aspetto, consistenza ma anche di garanzia dei valori territoriali».

L’intera vita dei prodotti della gamma Noberasco Facile Star Bene Linea 100% Italia si svolge in Italia, dalla coltivazione fino al confezionamento: «Abbiamo scelto di puntare con decisione sulla filiera nazionale − prosegue Noberasco − il primo passo in questa direzione è stato fatto con le arachidi, nel 2020, a cui sono seguite altre referenze. Oggi siamo orgogliosi di accogliere due nuovi prodotti nel segno di una riscoperta e valorizzazione delle eccellenze che il nostro Paese sa proporre e su cui occorre avere coraggio di credere e investire».