Si chiama “Multi Destination Consolidation” ed è un servizio tra Shanghai e Genova che a. hartrodt italiana offre soprattutto agli importatori della Germania meridionale, della Svizzera, della Francia e dell‘area mediterranea.

Poiché il tempo di transito da Shanghai a Genova è notevolmente più breve rispetto ai porti del Nord Europa, le merci trasportate arrivano a destinazione molto più velocemente e con maggiore affidabilità.

Il servizio inizia nei porti di Ningbo o Shanghai, dai quali le navi sono in grado di raggiungere il porto di Genova entro 30 giorni. Una volta giunti presso il porto ligure, a. hartrodt italiana si occupa del deconsolidamento e dello sdoganamento delle merci.

Per massimizzare la velocità delle operazioni, a. hartrodt italiana ha appositamente allestito una postazione doganale autorizzata nelle immediate vicinanze del porto. Da questo punto la merce può essere prontamente inoltrata in qualsiasi luogo del Mediterraneo.

I tempi di transito risultano così abbreviati, anche per destinazioni come Francia, Svizzera e Germania meridionale, beneficiando di un vantaggio di tempo significativo rispetto al flusso merci consueto, congestionato degli attuali tempi di attesa nei porti dell‘Europa occidentale.

«Il servizio Multi Destination Consolidation è adatto a qualsiasi tipo di merce, a esclusione di quelle pericolose e a temperatura controllata – afferma Maurizio Fasce, regional director mediterranean & southern africa Headquarters di a. hartrodt – siamo ora in grado di offrire un‘ottima alternativa agli hub congestionati dell‘Europa settentrionale e occidentale. Il nostro servizio è interessante per tutte le aziende che desiderano importare merci dalla Cina come carichi groupage. Questo vale in particolare per gli spedizionieri di piccole e medie dimensioni, che non hanno una propria rete internazionale».

hartrodt italiana è stata fondata nel 1959 e opera nella regione del Mediterraneo, compreso il Nord Africa, dai suoi hub di Genova, Milano e Cagliari. L‘azienda ha la certificazione Iata e Aeo ed è un agente regolamentato certificato.

a. hartrodt è stata fondata nel 1887 e ha sede ad Amburgo. L‘azienda a conduzione familiare ha più di 2.000 dipendenti che lavorano in 64 filiali e aziende associate in tutto il mondo, tra cui Bhs Spedition und Logistik GmbH a Brema. Dal 2015 una holding fornisce a tutte le imprese operative di a. hartrodt servizi finanziari e informatici in più di 100 sedi dislocate in 46 nazioni commerciali. Tutte le filiali di spedizioni nazionali, come a. hartrodt Deutschland (GmbH & Co) Kg, hanno i loro direttori generali. Il portfolio del gruppo comprende diverse soluzioni di spedizione merci per via aerea e marittima, trasporto via terra, logistica di progetto e di magazzino. a.hartrodt dispone di oltre 55.000 metri quadrati di magazzino e spazi logistici in 19 sedi in tutto il mondo. Nel 2020 il fatturato ha generato ricavi per un totale di 473 milioni di euro.