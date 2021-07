Questa mattina alle 10 a Genova nello studio dell’avvocato Mattia Crucioli, il capogruppo della Lista, Ferruccio Sansa, ha firmato la richiesta di class action contro la società che ha gestito finora la rete autostradale per chiedere un risarcimento «per il danno d’immagine, economico e sociale che i liguri hanno subito dal crollo del ponte Morandi». Il crollo del Ponte Morandi è avvenuto quando Autostrade era gestito da Atlantia che fa capo ai Benetton, e ha provocato 43 morti.

«Possiamo segnare la strada, in Italia e non solo, per tutelare i singoli cittadini che subiscono danni immensi a causa del comportamento di grandi imprese apparentemente inattaccabili. Insieme non siamo più Davide contro Golia. Possiamo difenderci, far valere la nostra voce. E ottenere i danni», spiega Sansa.

«Per questo noi oggi – conclude Sansa – mettiamo la firma sulla class action contro Autostrade. È soltanto la prima. Ora tocca a voi. Mille euro a ogni ligure, un miliardo e mezzo da Autostrade».

La battaglia andrà anche sui social con gli hashtag #classactionsansa e #classactiondeiliguri

Per firmare la class action basta andare sul sito www.classactionautostrade.org