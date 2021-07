Gruppo Boero, leader nel settore dei prodotti vernicianti, e Tolo Green, impresa impegnata nella produzione di energia da fonti rinnovabili, presentano le “neomaterie“: soluzioni vernicianti sostenibili, frutto di un fitto lavoro sinergico di ricerca e studiate appositamente per il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, che inaugurerà il prossimo 1 ottobre 2021.

Per la parte interna del Padiglione Italia, il Gruppo Boero decorerà zone di interesse specifico come l’area Vip, l’Auditorium, l’Educational Lab e il foyer con l’utilizzo sperimentale di materie prime e pigmenti a base di spirulina, una microalga che dona cromie sorprendenti, proponendo così una alternativa green ai pigmenti tradizionali di origine sintetica. A fronte di diversi quantitativi di microalghe all’interno del prodotto verniciante, è stato possibile ottenere gradazioni di verde che hanno incontrato le aspettative dei progettisti del Padiglione Italia.

La sinergia tra i due partner di Expo 2020 Dubai è stata promossa e stimolata dalle proposte degli architetti Italo Rota e Carlo Ratti, progettisti del Padiglione Italia, che hanno fin da subito colto le potenzialità delle due aziende e visto la possibilità di promuovere lo sviluppo di una pittura per gli interni ad alta sostenibilità ambientale. L’obiettivo era quello di vestire il padiglione con abiti e cromie che fossero la massima espressione della naturalità. Gruppo Boero e Tolo Green hanno immediatamente raccolto questa sfida e avviato le attività di laboratorio in sinergia, mettendo a punto un prodotto verniciante colorato a forte vocazione green.

La sperimentazione portata avanti dal Gruppo Boero anche durante i mesi della pandemia, ha individuato nella spirulina di Tolo Green il componente e l’essenza naturale capaci di donare il colore più adatto per il progetto di interior immaginato dagli architetti.

La spirulina è un’alga blu-verde: un alimento estremamente ricco di fitonutrienti, con valori nutrizionali migliori di qualsiasi altro alimento. È stata dichiarata dalla Fao il “cibo del futuro”. Oltre a essere utilizzata per l’alimentazione umana, può essere impiegata per la cura della persona, in ambito diagnostico e nei processi di biofissazione della CO2, in ottica di miglioramento dell’ambiente.

Per il futuro, Gruppo Boero stima una produzione nelle tonalità derivanti dall’utilizzo di microalghe all’interno della linea “Painting Natural”, una gamma di prodotti ad alta tecnologia e minimo impatto ambientale, basati su una scelta di materie prime altamente performanti. All’interno di questa gamma troviamo pitture per interno a basse emissioni con certificazione Ecolabel e con particolare attenzione ai soggetti più sensibili e rivestimenti per esterno fotocatalitici con funzione “antinquinamento”. Oggi questa linea accoglie tra l’altro una nuova proposta, capace di assicurare ambienti ancora più salubri e protetti. Si tratta della linea Painting Natural Protective: finiture igienizzanti, batteriostatiche e purificanti, concepite per assicurare la massima protezione degli spazi domestici, professionali, pubblici e sanitari.

«Fare ricerca, innovare, mettersi continuamente alla prova è nel dna del Gruppo Boero: azienda che da 190 anni sperimenta nuove soluzioni per colorare il mondo dell’edilizia e dello yachting generando bellezza nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo − commenta Giampaolo Iacone, direttore generale e cfo di Gruppo Boero − La proficua collaborazione con Tolo Green, ha permesso di unire competenze diverse e visioni per realizzare un valido prodotto verniciante, che immaginiamo possa essere ulteriormente sviluppato per applicazioni future sempre più sostenibili».

«Essere partner del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per promuovere le migliori competenze del nostro Paese nel campo dello sviluppo tecnologico al servizio della sostenibilità ambientale e alla produzione di energia pulita, attestando il grande valore che genera la collaborazione con una prestigiosa realtà industriale e di ricerca come questa del Gruppo Boero», ha commentato Gilberto Gabrielli, fondatore e ceo di Tolo Green.