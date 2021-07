Il Comune di Rapallo comunica che sono in programma interventi di asfaltatura che andranno a interessare diverse zone della città.

I lavori faranno seguito alle operazioni che, nelle scorse settimane, hanno riguardato diversi tratti del territorio con particolare riferimento alle sedi stradali particolarmente ammalorate.

Le vie oggetto della prossima tornata di asfaltature sono le seguenti: via Aurelia Levante (zona San Rocco), via Montebello (inclusa piazza Pastene), corso Assereto, via Diaz (dall’incrocio con via Gramsci a corso Matteotti), via Rosselli (da corso Matteotti a piazza Cile), via Torino (da piazza Cile all’imbocco del campo da golf), via San Michele di Pagana (dalla spiaggia degli Archi a via Costantino Nigra) e via Mameli (dalla fine di via Lamarmora a via del Carmelo).

«Quella degli interventi di asfaltatura è una tematica molto sentita ed è una delle priorità dell’amministrazione comunale – sottolineano in una nota congiunta il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici, Filippo Lasinio – in questi giorni, assieme agli uffici competenti, stiamo valutando il calendario dei lavori con obiettivo di realizzarne il più possibile in orario serale/notturno, così da incidere meno possibile sulla viabilità».

Questa mattina, inoltre, si è svolta la riunione tra il sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati i funzionari del Comune e i responsabili di Società Autostrade, per definire gli aspetti preliminare restyling del casello autostradale di Rapallo e delle aree adiacenti.

L’obiettivo è quello di migliorare la visibilità e la funzionalità dell’accesso, modernizzando e rendendolo più accogliente valorizzando anche i simboli della Città di Rapallo.

Alcuni interventi di lieve entità partiranno nei prossimi giorni, mentre il restyling completo avrà inizio dopo la stagione estiva.