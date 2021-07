Alessandro Laghezza, presidente di Confetra Liguria, chiede la nomina di un commissario per l’emergenza infrastrutture nella regione, dopo la decisione della struttura tecnica del Ministero delle Infrastrutture e di Autostrade per l’Italia di chiudere l’A10 di ponente per quasi tutto il mese di agosto in contemporanea con il blocco della stazione ferroviaria che garantisce al porto di Genova l’accesso alle linee merci. Una decisione che il presidente di Confetra Liguria definisce «inaccettabile».

Secondo Laghezza «la chiusura dell’A10 tra i caselli di Genova ovest e Genova Pra’ si va a sommare ai lavori nella Stazione ferroviaria di Genova marittima, dove transitano i convogli per i Terminal GPT e Sech, e bloccherà di fatto le attività del bacino portuale di Sampierdarena, creando difficoltà enormi nella gestione del traffico merci di tutto il porto. Le conseguenze saranno pesantissime e ricadranno ancora una volta sulle aziende e su tutto il settore logistico-portuale, già duramente provato in questi ultimi anni».

«Credo che sia urgente e indifferibile un intervento del Ministero che conduca alla nomina di un Commissario ad acta – conclude il presidente di Confetra Liguria – per la gestione dell’emergenza ligure, dotato di pieni poteri e in grado di attivare immediatamente un tavolo con le organizzazioni di categorie non solo del settore logistico, ma anche di quelli industriale e turistico, che subiscono i medesimi disagi e danni».