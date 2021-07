La Spezia una città da scoprire. È questa l’idea alla base “progetto influencer” voluto dall’amministrazione Peracchini e realizzato dall’assessorato al turismo e promozione della città coordinato da Maria Grazia Frijia e che nei prossimi giorni vedrà in città la presenza di tre tra i più seguiti influencer che andranno alla scoperta della città e che, attraverso i loro canali social, la faranno conoscere a centinaia di miglia di persone.

Si tratta di Anselmo Prestini insegnante di snowboard ed esperto di viaggi seguito da 143 mila follower, Virginia Stablum, esperta in viaggi, food e makeup, che ha all’attivo 380 mila follower e Luca Daffrè, esperto in sport estremi e viaggi seguito da 416 mila follower.

Un veicolo promozionale, moderno e smart capace di raggiungere in poco tempo un considerevole numero di persone. I tre influencer arriveranno alla Spezia tra il 12 e il 17 luglio. Gireranno la città, visiteranno musei, ma anche i territori circostanti, tra gite in bicicletta e trekking. Durante il loro soggiorno degusteranno anche i piatti tipici, per una visione a 360 gradi della città. E nel frattempo pubblicheranno post che promuoveranno La Spezia a un potenziale pubblico di quasi un milione di persone.