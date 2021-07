La base tecnica di Maserati Multi 70 è partita dal quartier generale di Tarros alla Spezia in direzione Cherbourg (Nord della Francia) dove raggiungerà il trimarano che sta procedendo a grande velocità verso la Manica.

Si tratta di un trasferimento complesso non solo per le caratteristiche del container laboratorio ma anche per le caratteristiche intermodali del trasporto

Il container è stato caricato su un mezzo Carbox direzione Novara dove proseguirà su un treno alla volta di Parigi per poi raggiungere Cherbourg

«Anche nelle grandi imprese di Giovanni Soldini si legge in un comunicato del gruppo Tarros – la logistica veste un ruolo importante: siamo fieri di contribuire con il lavoro delle nostre persone ai grandi successi di Maserati Multi 70, vera eccellenza italiana».

Fondato nel 1828 il Gruppo Tarros offre un servizio su misura nel trasporto “door to door”, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili. Tarros è un’azienda leader nella logistica delle merci: presente con le sue società in tutto il Mar Mediterraneo è in grado di offrire un sistema efficiente, modulare e smart in tutte le fasi del trasporto e della logistica integrata.