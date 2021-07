L’ordinanza del Comune della Spezia in tema di contenimento dei fenomeni legati alla movida e in particolar modo sulla somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche e sulla cessazione di ogni attività musicale dalla mezzanotte, è stata prorogata fino al 19 settembre 2021.

Lo rende noto una comunicazione del Comune della Spezia.

L’ambito territoriale sul quale è attivo il provvedimento è così delimitato: viale Amendola, viale Aldo Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via Bezzecca, via San Fermo, via Aldo Ferrari, Via Fiume tra via Monteverdi e piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Fieschi, tra viale Amendola e via dei Pioppi e Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, banchina Revel, via A. Moro, largo Fiorillo e molo Italia.