La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy, settore “Meccanico/navalmeccanico-cantieristica e nautica da diporto”, riconosciuta dalla prefettura della Spezia con n° d’ordine 319 del 27/05/2011 con sede in La Spezia, via Doria, 2 istituisce un corso Its post diploma biennale con rilascio di diploma di tecnico superiore legalmente riconosciuto a livello nazionale, corrispondente al 5° livello Europeo EQF con certificazione. Al termine del corso è prevista l’assegnazione di crediti universitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’eventuale riconoscimento, la natura e l’ammontare di tali crediti saranno oggetto di delibera da parte degli organi competenti delle singole Università.

La figura di riferimento, inserita nell’elenco delle figure nazionali, che il corso si propone di formare è sinteticamente di seguito descritta come: “tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci”.

Il tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e merci sul territorio nazionale e internazionale gestendone i relativi flussi documentali. Svolge funzioni di natura tecnica, organizzativa e commerciale collaborando alla individuazione e alla gestione delle soluzioni e degli strumenti più idonei per la realizzazione dei servizi, coordinan do le diverse tecnologie e modalità di trasporto. In ambito trasporto merci (nelle sue diverse articolazioni) si occupa della organizzazione, della gestione e della distribuzione delle merci e della relativa assistenza ai mezzi.

Il corso inizierà giovedì 28 ottobre 2021. Si articolerà in quattro semestri per un totale di 2000 ore suddivise indicativamente in: 1200 ore di attività didattiche, teoriche e di laboratorio, 800 ore di attività di stage in azienda.

Per sapere quali competenze professionali il corso punta a sviluppare e quali sono le modalità di iscrizione vedi qui