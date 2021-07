È giunto a destinazione lo scorso giovedì 1° luglio nella stazione di Creutzwald il primo treno tra la Croazia e la Francia di InRail, impresa ferroviaria fondata nel 2009 in grado di offrire trasporti per tutti i tipi di merci in Italia, Slovenia e Croazia.

Il servizio, svolto da InRail con la collaborazione di Train Hungary in Croazia e di Captrain France ed Ecr in Francia, è consistito nel trasporto di propilene e ha percorso un totale di oltre 2.000 km attraversando 3 confini e 4 Paesi in sole 60 ore di percorrenza.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con questo treno che abbiamo completamente gestito con nostri locomotori, tracce e personale e che ha attraversato tutta la Slovenia e l’Italia. Con oltre 2.000 km effettuati, si tratta della percorrenza più lunga che InRail abbia mai gestito» dichiara il direttore commerciale Lucio Gentile.