La giunta del Comune della Spezia ha approvato l’atto che dà il via alla procedura di assunzione di 64 lavoratori e all’attuazione di un nuovo modello organizzativo della macchina comunale.

Le procedure di assunzione sono state attivate e al termine dell’iter di legge il personale sarà assunto ed entrerà in servizio. Nello specifico si tratta di:

29 Istruttori di vigilanza (polizia Municipale)

19 Collaboratori tecnico professionali

6 istruttori amministrativi contabili

2 Istruttori direttivi di area tecnica

1 Coordinatore educativo

1 istruttore direttivo di area informatica

1 istruttore di asilo nido

1 collaboratore amministrativo

3 istruttori direttovi area vigilanza

1 geometra

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini spiega: «Un numero nuovo di personale che andrà a riempire in parte i circa 170 pensionamenti che negli anni scorsi hanno portato a una notevole riduzione del personale comunale. Il piano di assunzione, così come lo abbiamo studiato, vuole attuare un nuovo modello organizzativo grazie al quale la macchina comunale sarà più efficiente ma soprattutto saranno garantiti maggiori servizi ai cittadini. L’assunzione di 29 vigili consentirà un migliore presidio del territorio e di conseguenza maggiore sicurezza per tutti. L’assunzione di 19 operai assicurerà la realizzazione di una quotidiana manutenzione di strade, giardini ed edifici per anni trascurati per avere una città più curata e più bella con meno pericoli. Nel piano sono poi presenti figure più tecniche quali istruttori contabili, istruttori tecnici, coordinatori educativi, personale informatico, collaboratori amministrativi, di vigilanza e geometri; tutte figure utili ad assolvere le funzioni che l’ente eroga ai propri cittadini. Insomma un piano di assunzioni che sicuramente oltre a dare lavoro stabile a 64 persone avrà una ricaduta sul territorio in termini di sicurezza, cura e prevenzione».