I prezzi degli affitti sono in aumento in Liguria e a livello nazionale. Il boom di richieste di locazione in particolare nelle zone di mare fa volare i prezzi in molte aree provinciali. Sono in ripresa soprattutto i grandi mercati del centro-nord: Milano, Roma, Firenze e Bologna. È quanto risulta da un report di Idealista.

Secondo lo studio, in Italia il prezzo al mq delle locazioni nel giugno 2021 è 11,5 euro, con variazione rispetto a maggio 2021 +1,4%, variazione rispetto a marzo 2021 +5,8%, variazione rispetto a giugno 2020 +7,8%.

In Liguria il prezzo al mq delle locazioni nel giugno 2021 è 9,0 euro, con variazione rispetto a maggio 2021 + 1,2 %, variazione rispetto a marzo 2021 + 3,7 %, variazione rispetto a giugno 2020 + 5,9 %.