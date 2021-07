Arriva il 14esimo ecocompattatore Amiu a Genova: la nuova macchina per il conferimento di flaconi e bottiglie di plastica e lattine è stata posizionata in piazza Sarzano, nei pressi della fermata della metropolitana.

A fine giugno è stata superata la quota di 3 milioni di bottiglie e flaconi raccolti dall’avvio del progetto, partito a fine 2020. Solo nel mese di giugno sono state 19 le tonnellate di plastica raccolte: 2.524 pezzi ricevuti dall’ecocompattatore di piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, 2.512 bottiglie in piazza Galileo Ferraris, a Marassi, e 2.505 bottiglie nella macchina di piazza Paolo da Novi, alla Foce. 2.453 i pezzi raccolti dall’ecocompattatore di piazza Martinez, a San Fruttuoso.

«Un modello che funziona e che ha riscosso molto successo, come dimostrano i numeri: Genova ha il primato nazionale per numero di ecocompattatori posizionati sul territorio − spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Matteo Campora − Giorno dopo giorno vediamo che i cittadini si affezionano sempre di più agli ecocompattatori: mediamente, in tutta Genova, vengono conferiti più di 25 mila pezzi al giorno».

Il modello, nato dalla collaborazione tra Amiu, Comune di Genova, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio), con il sostegno della Regione e dell’Istituto ligure per il consumo, sarà fondamentale per porre le basi della nuova tariffazione Tari: «Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha indicato per il calcolo della Tari la tariffa puntuale: noi abbiamo lanciato il bando per l’acquisto dei cassonetti “intelligenti” ed entro fine anno inizieremo a posizionarli in città. Ci vorrà un po’ di tempo, ma arriveremo a utilizzare questi cassonetti con una tessera di riconoscimento: in questo modo ogni cittadino paga per quello che effettivamente conferisce», ricorda Campora.

PlasTiPremia Da inizio progetto, sono state oltre 15 mila le premialità erogate: tra le più gettonate, il biglietto del bus (10.500), i voucher Mimoto e i buoni sconto di alcune catene di negozi alimentari.

L’installazione di questo ultimo ecocompattatore, parte del progetto PlasTiPremia, rientra nelle azioni sulla pulizia del piano integrato per il centro storico Caruggi: «Il riscontro è positivo, per quello che riguarda sia i nuovi ecocompattatori, sia gli ecopunti − commenta l’assessore al Centro storico, Paola Bordilli − stiamo lavorando molto sul piano pulizia nel centro storico, e queste iniziative sono anche un modo per rendere più consapevole ciascun cittadino della valenza – anche civica – di ogni suo gesto».