Nell’ambito di Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile rivolto a giovani tra 15 e 19 anni non occupati e non inseriti in un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti Neet), Cescot Confesercenti Genova è presente come soggetto erogatore per le attività di politiche attive del lavoro che includono orientamento, avvio tirocinii e consulenze per avvio d’impresa.

Cescot, inoltre, partecipa a Garanzia Giovani in ambito formativo erogando corsi a qualifica con stage per barista cameriere, con tecniche flair e latte art, e per operatore amministrativo polivalente (in entrambi i casi sono previste 400 ore di lezione, di cui 120 dedicate a stage in azienda) e con corsi a frequenza per commesso food (vendita nella piccola e grande distribuzione, 250 ore), cameriere di sala con specializzazione in vini e gastronomia (250 ore), magazziniere (dagli scaffali alle piattaforme virtuali, utilizzo del muletto in sicurezza e rilascio patentino, 90 ore), cuoco (200 ore), aggiornamento addetto a buste paga e contributi (120 ore) e barman (flair e caffetteria art, 100 ore).

I giovani interessati a beneficiare del piano e le imprese che vogliano partecipare come aziende ospitanti possono contattare la responsabile Cescot Fabiana Spanu, mail gestionecorsi@cescot-ge.it, tel. 010.2515584 cell. +39 37708678