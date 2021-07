Giovanni Costaguta, Yachtline Arredomare 1618 spa, è stato nominato presidente di Genova For Yachting per il terzo anno consecutivo. L’associazione rappresenta il cluster della nautica professionale genovese. Confermati il comitato esecutivo e i cinque portavoce dell’Associazione, rappresentanti dei diversi settori delle aziende genovesi del cluster, attive a livello internazionale.

Il comitato esecutivo di Genova for Yachting comprende, oltre al presidente Giovanni Costaguta, i cinque Portavoce: Alberto Amico, Amico&Co Srl, per i cantieri, Giuseppe Pappalardo, S.S.P. Società Sviluppo Porti srl, per le marine, Fabio Pesto, Pesto Sea Group srl, per i Servizi e Gabriele Randi, Tecnomarine srl, per il settore tecnologie e aziende specializzate e Cinzia Farinetti, Studio Commercialisti Farinetti, per la categoria professionisti. Completano il comitato esecutivo: Alessandra Confalonieri, Acier Steel srl, Mauro Cominale, CN Sat srl, Ennio Luglio, Cantieri Navali Genovesi srl, Nicolò de Angelis, Genoa Sea Service srl, Emanuele Burlando, General Marine, Fulvia Linari, San Giorgio Shipping Services srl.

L’Assemblea ha costituito specifici “Tavoli di lavoro” interni all’Associazione, composti da un rappresentante del comitato esecutivo e un gruppo di soci, per sviluppare e approfondire tematiche rilevanti per le aziende della nautica professionale genovese, come la formazione delle nuove generazioni, la sostenibilità ambientale, la comunicazione, il dialogo con le istituzioni locali per consolidare collaborazioni e progetti a favore della nautica e del territorio, partendo da infrastrutture, servizi, eventi, occupazione, fino all’internazionalizzazione di Genova, capitale del mare.

Sotto la guida del presidente Costaguta, Genova for Yachting ha raggiunto il consolidamento delle sinergie con le istituzioni locali; l’elaborazione e presentazione, insieme a The European-house Ambrosetti, dello studio di settore che misura la portata degli impatti e delle ricadute economiche e sociali del comparto della nautica professionale di Genova, individuandone le relative opportunità di sviluppo per la Città e il territorio; l’inserimento tra le categorie di associati i professionisti, che oggi contano 5 associati tra i più importanti studi legali, tributari e di commercialisti di Genova.

Nel corso degli ultimi due anni, il numero dei soci di Genova for Yachting è quasi raddoppiato, arrivando oggi a contare 54 aziende della nautica professionale genovese.

Genova for Yachting

Genova for Yachting rappresenta il cluster della nautica professionale genovese che oggi riunisce 54 realtà nei settori di Servizi, Marina, Cantieri, Tecnologie, Professionisti. Espressione del saper fare italiano e della vocazione storica di Genova per il mare, le aziende di Genova for Yachting si confrontano con successo in un settore internazionale con altissimo livello di competizione. Nata nel 2017, le realtà di Genova for Yachting nel 2019 hanno realizzato un fatturato di 210milioni di Euro, hanno occupato 475 persone e coinvolto oltre 1800 fornitori in Italia. Nel Porto di Genova occupano il 2% della superficie totale (360mila m2).

Fanno parte di Genova for Yachting

SERVIZI: Amico Servizi srl, Femobunker Srl, GIS International Supplies srl, GM Odone srl, Image Motti Sas, Molo Vecchio Marine Supplies srl, Pesto Sea Group srl, San Giorgio Shipping Services Srl, SCS Ship & Crew Services srl, SLAM spa. Cambiaso Risso Marine spa, Agenzia Nautica Csn, O.A.G.S. Sc. A, Hdb Srl, Solo Portofino, Genova Rent srl e MB Rent srl; MARINA: S.S.P. Società Sviluppo Porti srl, Marina Molo Vecchio srl, Marina Molo Vecchio Crociere srl; CANTIERI: Amico&Co srl, Cantieri Navali Di Sestri srl, Cantieri Navali Genovesi srl, Genoa Sea Service srl, Yachtline Arredomare 1618 spa; TECNOLOGIE: AB Volt srl, Acier Steel srl, CN Sat srl, Cooperativa Steel Works, Generalmarine srl, Interni Navali Genovesi srl, Jonassohn srl, Lisi Arredamenti srl, Motonautica Cuneo srl, Motonautica Sorin Diesel sas, Nuova Vernazza srl, Schembri, Gardella Verniciatura Yacht, Tecnomarine srl, Tonissi Meccanica Generale srl, Ranieri Tonissi spa, Sun and Shade di De Pascale Renato & C. sas, Vampa srl, Viacava srl; AZIENDE SPECIALIZZATE: Boero Bartolomeo spa, Zunino Marmi sas, Centro Servizi Nautici snc; PROFESSIONISTI: Studio Legale Mordiglia, Cinzia Farinetti Dottore Commercialista, Studio Legale Bonelli Erede, Studio Piana Illuzzi Queirolo Trabattoni, Studio BW&CO, Siccardi e Briganti & C. e Studio Legale Carbone D’Angelo.