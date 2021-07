Un numero verde per gli anziani soli. Lo mette a disposizione l‘Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova nel periodo estivo. Si tratta di un presidio di ascolto relazionale per persone con ridotta socialità dovuta dalle condizioni climatiche e che hanno difficoltà di accesso agli strumenti digitali.

Il numero è 800 098725 ed è un contatto attraverso il quale l’Agenzia ha assicurato anche altri servizi agli anziani, soprattutto nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Il presidio è attivo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 17, mentre il mercoledì dalle 13 alle 17.