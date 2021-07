Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil Pensionati e Coordinamento delle associazioni Oregina – Lagaccio hanno organizzato per lunedì 12 luglio alle 17.30 nel piazzale dell’ex Caserma Gavoglio una assemblea pubblica dal titolo “A che punto siamo?”.

L’assemblea sarà l’occasione per un confronto tra i cittadini dei quartieri di Oregina e Lagaccio e i rappresentanti del Comune di Genova sulle questioni aperte: Parco Urbano valletta 5 Santi e collegamenti verticali tra il Parco, via Napoli e via Ventotene, spostamento dell’asilo Birulò, autorimessa ex Sati, allargamento di via del Lagaccio, risanamento e nuovi impianti sportivi nella valletta del Lagaccio.

Oltre ai rappresentanti sindacali e delle associazioni saranno presenti gli assessori comunali Matteo Campora (Trasporti-Mobilità e Ambiente) Pietro Piciocchi (Bilancio Lavori Pubblici e Manutenzioni), Andrea Carratù, presidente del Municipio 1 Centro Est.