È stato inaugurato il nuovo tunnel di accesso al centro elioterapico dell’Istituto Giannina Gaslini: il Sottomarino Gaslini, decorato dall’artista Silvio Irilli.

Il Gaslini ha sede su una collina degradante fino al mare, che gli permette di avere a disposizione una propria spiaggia, contigua al suo parco, dove i piccoli pazienti, che possono lasciare i reparti per qualche ora, hanno la possibilità di usufruire con i loro genitori di tutte le esperienze di svago e di gioco offerte dal mare. Nel tunnel il bambino si trova improvvisamente in un ambiente immersivo, con oblò, pannelli di comando e creature marine per simulare un passaggio sottomarino di ingresso alla spiaggia,

L’Acquario di Genova con Costa Edutainment, la vicepresidente del Coni Silvia Salis e suo marito, il regista Fausto Brizzi, con il loro contributo hanno donato la nuova decorazione del tunnel.