«Grazie al costante impegno della deputata Sara Foscolo e del senatore Paolo Ripamonti, abbiamo compiuto un passo in avanti importante per la proroga della cassa integrazione dei lavoratori di Funivie Spa. Un risultato su cui la Lega si è impegnata tanto, reso possibile anche grazie alla fattiva collaborazione della sottosegretaria Tiziana Nisini». Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando l’approvazione dell’emendamento al decreto Sostegni Bis.

«Dopo l’ok in commissione – aggiunge Benveduti – attendiamo il vaglio definitivo in parlamento che garantisca la continuità di reddito ai lavoratori. È necessario oltretutto dare anche una prospettiva a lungo termine all’intero tessuto produttivo del territorio con la nomina di due commissari, uno per la ricostruzione e uno per la concessione dell’impianto. Nella speranza che al più presto venga, non solo ripristinata la funzionalità, ma anche prospettato un progetto nuovo di rilancio in grado di soddisfare i bisogni di trasporto delle rinfuse con modalità ecosostenibili”.

Benveduti annuncia che «come richiesto dai sindacati, abbiamo calendarizzato a fine luglio un incontro per discutere con gli stessi e con gli enti competenti un percorso di sviluppo».