Inaugurerà sabato 3 luglio, ad Alba, un nuovo emporio della catena retail di Fratelli Carli. Per la storica azienda olearia, che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 18esimo punto vendita in Italia, il quinto in Piemonte dopo quello storico di Torino, che è stato seguito poi da quelli di Cuneo, di Alessandria e più recentemente di Novara.

Con 120 metri quadri, 5 vetrine, l’emporio aprirà nel cuore della città, nella simbolica piazza Ferrero.

L’emporio Carli offrirà un vero e proprio viaggio nel gusto: con il celebre Olio Carli (di Oliva e Extra Vergine), proporrà tutti i prodotti e le conserve alimentari della tradizione gastronomica mediterranea come tonno, verdure sott’olio, olive, pesto e sughi pronti, salse, pasta, un’intera gamma Bio, vini, aceti, dolci e, per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva. A suggellare il suo arrivo ad Alba, quale omaggio alla città simbolo del tartufo nel mondo, Fratelli Carli dà vita al nuovo Condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva Monocultivar Taggiasca al Tartufo Bianco, un prodotto incredibilmente gustoso che fonde tra loro le tipicità di due territori con grande tradizione gastronomica.

Chi visiterà il negozio, potrà scegliere di portar via con sé la spesa oppure di farsela recapitare a casa; sarà possibile prenotare telefonicamente i propri prodotti preferiti e concordare poi, anche in questo caso, il ritiro di persona o la consegna al proprio domicilio; inoltre, si potrà compilare un’apposita “lista della spesa” disponibile all’esterno del negozio, scegliendo, ancora una volta, di ritirare il sacchetto pronto alla cassa. Un’ultima, ulteriore, possibilità è rappresentata dalla nuova app Click&Collect che permette di prenotare il giorno e l’orario più comodo per ritirare la spesa in Emporio evitando di fare la coda.

Il nuovo emporio Carli aprirà al pubblico sabato 3 luglio a partire dalle 9,30 e sarà poi aperto con i seguenti orari: lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, la domenica dalle 15,30 alle 19,30.