La società genovese Spes Consulting è tra i vincitori del “Premio PA sostenibile e resiliente 2021”, assegnato nel corso dell’ultima giornata di Forum PA 2021. Il premio è stato promosso da FPA e ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, per valorizzare esperienze e progetti orientati a promuovere la crescita sostenibile e solidale della pubblica amministrazione

Il concorso ha valutato i progetti realizzati da amministrazioni centrali e locali, ma anche associazioni e startup, per realizzare gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, suddivisi in quattro categorie: misurare la sostenibilità; comunicare la sostenibilità; formare sui temi della sostenibilità; fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità.

Spes Consulting ha vinto grazie a “CoME Easy”, progetto che mira a facilitare, supportare e incrementare l’impegno delle pubbliche amministrazioni nel loro percorso verso una politica climatica sostenibile, intelligente ed efficace. Questo processo avviene combinando i punti di forza di alcune delle più importanti iniziative e standard, come ISO, CoM o CDP. L’idea è di ottimizzare gli sforzi e le performance delle pa interessate tramite una procedura integrata, partecipativa facile da utilizzare. Gli strumenti CoME Easy sono destinati alle amministrazioni pubbliche locali europee di qualsiasi dimensione.