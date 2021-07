La Fondazione Its La Spezia ha aperto nei giorni scorsi le iscrizioni per l’11esimo corso Its in ambito meccanico/navalmeccanico “Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici” e per il secondo corso Its in ambito logistico/portuale “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci”.

I percorsi Its sono canali di formazione post diploma, gratuiti e caratterizzati da un’alta specializzazione.

«Confindustria La Spezia, sin dalla costituzione, ha creduto e collabora attivamente con la Fondazione Its La Spezia nel convincimento che per il futuro dei giovani sia fondamentale uno strettissimo legame fra industria e formazione. La specializzazione – dichiara Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia – è sempre di più nel futuro dell’occupazione. Specializzazione che si può ottenere solamente con uno stretto rapporto fra la formazione e le aziende, valorizzando i laboratori, la docenza dal mondo del lavoro e le sedi fisiche di queste “officine” del sapere tecnico».

I corsi Its sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo.

I percorsi si articolano in 4 semestri pari a due anni didattici, per un totale di 2000 ore suddivise in ore di teoria (almeno il 50% tenute da docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni) e 800 ore di stage in azienda.

I corsi sono gratuiti e prevedono il rilascio di un “Diploma di Tecnico Superiore” rilasciato dal Ministero dell’Istruzione ed è riconosciuto dallo Stato italiano. Le competenze acquisite corrispondono al V livello EQF – Quadro europeo delle qualifiche.

Sono disponibili 25 posti per ciascun corso, le iscrizioni chiuderanno il 5 ottobre e l’avvio dei corsi è previsto per fine ottobre 2021.

Clicca qui per ulteriori informazioni