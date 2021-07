Al via il laboratorio di patologia vegetale dell’Istituto Regionale per la Floricoltura come ente ufficiale per le analisi sugli organismi da quarantena, cioè i parassiti delle piante particolarmente dannosi. Lo comunica il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana.

«Il riconoscimento ufficiale del laboratorio – commenta Piana – ha lo scopo di fornire un servizio alle nostre produzioni florovivaistiche di diagnosi agli organismi nocivi e garantire in Liguria due poli, il laboratorio di Sanremo nell’ambito dell’Istituto Regionale della Floricoltura e quello di Genova del Servizio Fitosanitario Regionale per offrire un servizio sempre più efficace ed efficiente».

«Un salto di qualità – aggiunge Margherita Beruto, direttore dell’Istituto Regionale per la Floricoltura – che si innesta sugli obiettivi condivisi tra Irf e Regione Liguria per il potenziamento del monitoraggio alle avversità dei vegetali, per preservare il territorio ligure dall’introduzione di nuovi organismi patogeni, prevenirne la diffusione e contenerli, laddove la loro presenza venisse accertata. Si tratta di una strategia regionale per mantenere il territorio Ligure Xylella Free. Oggi, oltre alle attività di diagnostica che l’Istituto offre alle imprese, questa intesa ci consente, come laboratorio ufficiale, di effettuare analisi su organismi regolamentati. La fitodiagnostica è un tassello fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per supportare le aziende del comparto».