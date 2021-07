Conferma della guidance 2021 con ricavi in aumento di circa il 28% (3.026 milioni), ebitda margin al 7% che sconta il trend crescente dei prezzi delle materie prime ed ebitda a 219 milioni (+84%.

Sono i principali risultati della semestrale Fincantieri, approvati oggi dal cda. Il risultato di periodo adjusted è positivo per 49 milioni (era negativo per 29 milioni) e il risultato del periodo è positivo per 7 milioni (era negativo per 137 milioni) dopo aver scontato oneri per amianto (euro 29 milioni) e per Covid19 ( 22 milioni).

«Ci auguriamo che, grazie alle stringenti misure adottate per contrastare la pandemia , campagna vaccinale in primis – ha dichiarato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri – possa confermarsi la forte accelerazione della ripresa, così come dimostrano i risultati che abbiamo presentato oggi, sia sotto l’aspetto economico-finanziario che sotto quello dell’eccezionale performance nel settore militare, dove crediamo di poter vantare la leadership mondiale nelle navi di superficie, che si accompagna a quella che già deteniamo nel comparto delle navi da crociera. Inoltre – ha concluso Bono – siamo molto soddisfatti di essere presenti, insieme a partner di primissimo livello, su tutte le nuove tecnologie e sui relativi progetti per la loro messa a terra come, per citarne solo uno, quello per l’elettrificazione del sistema portuale italiano».