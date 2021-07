Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge 85 “Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. Il provvedimento definisce le disposizioni organizzative per l’accesso di famigliari e visitatori negli ospedali.

Viene consentito l’accesso a familiari e visitatori, in possesso della certificazione verde (Green pass) Covid 19, secondo le modalità definite da Alisa.

Il direttore sanitario della struttura ospedaliera può adottare misure precauzionali più restrittive per prevenire possibili trasmissioni di infezione. Le certificazioni verdi Covid 19 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell’accesso alle strutture, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il documento vieta la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle stesse certificazioni.