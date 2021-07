Ett, industria digitale creativa internazionale specializzata in innovazione tecnologica, consolida la propria presenza in Italia con l’acquisizione dai pacchetti di maggioranza di Meta (90% dell’azienda specializzata in tecnologia per l’innovazione nella cultura) e Corepixx (70% dell’azienda che opera nel campo delle interactive experiences).

Le due aziende hanno espresso nel 2020 un fatturato complessivo di oltre 5 milioni di euro con un ebitda medio del 10%.

Il nuovo assetto azionario e organizzativo consente a Ett, attiva in più comparti, tra cui quelli di cultura, turismo, comunicazione e marketing e smart city (pubblica amministrazione), di “verticalizzare il proprio know how”.

Grazie a Meta, il gruppo con headquarter nel capoluogo ligure potrà fare ingresso secondo logiche industriali nel mondo delle soluzioni digitali sviluppate per la valorizzazione dei contenuti applicati ai beni culturali e all’editoria scolastica, mentre con Corepixx sarà in grado di affrontare il retail che, in maniera sempre più diffusa, fa leva su allestimenti multimediali espositivi per gli obiettivi di marketing.

Oltre alle controllate Space spa, 490 Studio srl e Xedum srl, Gruppo Ett, entrato a far parte di Gruppo Scai nel 2019, continua il percorso di crescita per linee esterne con l’obiettivo di affermarsi in mercati in forte sviluppo attraverso le proprie soluzioni innovative.

Il gruppo Ett oggi dà lavoro, quindi, a circa 250 dipendenti distribuiti tra la sede principale di Genova e le diverse unità nei gangli vitali del Paese (tra cui Roma e Milano) e in Europa.

«La multidisciplinarietà dei saperi − ha commentato Giovanni Verreschi, amministratore delegato di Ett − che da sempre caratterizza i profili che costituiscono il principale asset di Ett, si arricchisce delle competenze a partire dalle due nuove acquisizioni e ci abilita a offrire soluzioni sempre più integrate e complete, che si avvalgono di team versatili e veloci, adatti a competere nel particolare momento attuale del mercato a livello globale. La solidità del Gruppo Ett, il trend di crescita del nostro fatturato e la propensione continua verso nuove possibilità di sviluppo e nuovi traguardi all’interno del Gruppo Scai costituiscono fattori che rendono sempre più aperti alle sfide per mantenere quegli standard qualitativi che da sempre ci contraddistinguono».

Per Massimiliano Cipolletta, amministratore delegato del Gruppo Scai, «con le operazioni di acquisizione delle società Meta e Corepixx, il Gruppo amplia, attraverso i percorsi di sviluppo e le specificità di Ett, le proprie basi logistiche e la propria value proposition con expertise nella digital experience. Soluzioni di comunicazione multimediale, editoria digitale, e-learning e tecnologie di intelligenza semantica su mercati legati ai beni culturali, oltre che all’editoria scolastica, sono esempi di come la consulenza Ict evolva anche a servizio dello sviluppo socio culturale globale».

Le aziende

Meta srl, attiva dal 1996, opera come pmi innovativa nel settore dell’information technology applicata alla comunicazione multimediale, all’editoria digitale, e-learning e tecnologie di semantic intelligence. Ha sedi a Pisa, Firenze, Napoli e Roma dove si occupa di software per la gestione e valorizzazione dei contenuti applicata principalmente ai beni culturali e all’editoria scolastica e integra le sue soluzioni con strumenti di intelligenza artificiale per realizzare applicazioni efficaci e di immediato utilizzo. Meta è oggi un punto di riferimento nei settori dei beni culturali (archivi, musei, biblioteche, terzo settore), dell’editoria e scuola (editori, istituti scolastici, enti formativi) e istituzioni culturali.

Corepixx ha sede a Modena, lavora dal 2010 nello sviluppo di strumenti e soluzioni interattive per allestimenti multimediali espositivi, sia nel campo della cultura che nel retail. L’azienda realizza anche i contenuti multimediali costruiti sulle esigenze del cliente: dal concept all’installazione e al supporto post – vendita e manutentivo. Tavoli multitouch e leggii interattivi, totem da interno ed esterno, vetrine interattive, videowall, artwall, oltre che software per la gestione di qualsiasi tipo di applicativo sono alcuni degli esempi delle soluzioni multimediali interattive.