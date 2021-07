Il progetto definitivo per il trasferimento della facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova nel parco tecnologico di Erzelli sarà pronto a novembre e per completare il trasloco la Regione ha chiesto di accedere ai fondi del Pnrr. È quanto, secondo un articolo dell’agenzia Dire, ha annunciato in consiglio regionale l’assessore alla Formazione, Ilaria Cavo, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del Pd Pippo Rossetti.

«L’Università di Genova, in accordo con Regione e Comune – hja precisato l’assessore – ha delineato uno scenario concreto per l’avvio immediato della prima fase che prevede 75 milioni per il trasferimento dei laboratori con fondi del ministero dell’Università e della ricerca e 10 milioni dal ministero delle Infrastrutture, il presidente della Regione e il rettore dell’Università hanno chiesto formalmente al governo di intervenire affinché il secondo lotto relativo alle aule e ai dipartimenti possa trovare copertura nel Recovery plan o nel fondo complementare al fine di portare a termine l’investimento».

Per questa seconda parte, l’ateneo ha stimato costi per circa 100 milioni. Se dovesse ottenere le risorse del Pnrr, l’operazione dovrà concludersi necessariamente entro il 2026.