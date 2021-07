Erg, attraverso le proprie controllate Evishagaran Wind Farm Limited e Craiggore Energy Limited ha sottoscritto con ElectroRoute Energy Supply LtD, (ElectroRoute), azienda leader nel commercio e nei servizi energetici, un accordo di lungo termine per due power purchase agreement per la fornitura dell’energia rinnovabile prodotta dagli impianti eolici onshore di Evishagaran e Craiggore inNord Irlanda.

I due impianti, con una capacità installata totale di 70 MW e una produzione stimata annua di oltre 250 GWh, attualmente in fase avanzata di costruzione, entreranno in esercizio entro la fine del 2021.

La fornitura avverrà in modalità ‘pay as produced” con una remunerazione a prezzo fisso su tutta l’energia prodotta. ElectroRoute garantirà inoltre il servizio di “Route to Market” per consentire l’immissione dell’energia sulla rete elettrica del Paese.

Paolo Merli, ceo di Erg, dichiara: «La sottoscrizione dei due contratti rappresenta un ulteriore importante passo nella direzione degli obiettivi del nostro Piano Industriale 2021-2025, che prevede l’evoluzione verso un modello di tipo infrastrutturale attraverso la securizzazione dei ricavi».

Nel corso dell’operazione Erg è stata assistita da Santander Corporate & Investment Banking in qualità di financial advisor..