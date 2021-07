235 imprese e dipendenti liguri riceveranno oggi, complessivamente, circa 225 mila euro per finanziare gli interventi riguardanti assunzioni, sostegno alla maternità, ma anche gli investimenti in qualità, sicurezza e innovazione.

Le risorse, della Regione Liguria, sono state erogate alle imprese artigiane tramite l’Eblig, l’ente bilaterale ligure che si occupa dell’artigianato.

Sono circa 9 mila le imprese e 25 mila i lavoratori che annualmente possono accedere ai contributi stanziati.

Regione Liguria ha confermato il contributo annuale di 50 mila euro a sostegno delle imprese artigiane. «In un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – È importante che Regione continui a sostenere concretamente imprese e lavoratori con risorse che hanno riguardato oltre 200 soggetti. Il ruolo dell’ente bilaterale è particolarmente importante, perché con il nostro contributo diamo vigore a uno strumento che sostiene le imprese che hanno incrementato l’occupazione e salvaguarda quelle che hanno subito la sospensione temporanea anche a causa delle restrizioni Covid».

«Sono partiti oggi i bonifici per le imprese e i lavoratori che hanno presentato domanda di contributo – sottolinea Luca Costi, presidente dell’Ente Bilaterale – e, in un momento complesso come l’attuale, siamo convinti saranno particolarmente graditi».

«Tra gli interventi finanziati – spiega Piero Billò, vicepresidente Eblig – risulta di particolare interesse quello sulla maternità che ha incontrato il favore delle lavoratrici dell’artigianato».