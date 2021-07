Le ricadute per il territorio dopo la conclusione dell’operazione di reindustrializzazione del sito Tirreno Power di Vado Ligure saranno illustrate nel digital talk online che si terrà domani a partire dalle 15. L’incontro sarà aperto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e sarà concluso dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

Tirreno Power dopo la chiusura dei gruppi a carbone ha saputo costruire un modello di rilancio delle aree il cui impatto economico e sociale, attuale e in prospettiva, è stato misurato dalla società Ref.e.

L’operazione è iniziata nel 2016 e ha coinvolto 300.000 metri quadrati di aree. Ora è completata con la trasformazione del sito in un vero e proprio polo tecnologico industriale in cui convivono la produzione di energia, attività produttive di diversi settori e le aree destinate ad aule e laboratori di ricerca dell’Università di Genova.

Durante l’evento è prevista una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni, del mondo finanziario e dell’industria per discutere delle prospettive di rilancio dell’economia nazionale in una fase di profonda transizione energetica e industriale di cui il caso di Vado Ligure può costituire un esempio a cui guardare per far partire la trasformazione economica e sociale dai territori.

Questo il link di registrazione, che ha in allegato il programma