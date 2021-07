Si è concluso oggi, venerdì 30 luglio, con la prima presidenza regionale del mandato 2021-2025, il percorso di rinnovo delle cariche confederali di Confesercenti Liguria. I presidenti delle Confesercenti provinciali liguri Bonello, Cerisola, Ravecca e Spigno – quest’ultimo anche vicepresidente regionale vicario – e il riconfermato direttore regionale, Andrea Dameri, comporranno la giunta di Confesercenti Liguria anche per i prossimi quattro anni.

«Abbiamo terminato un mandato fatto di profonde ristrutturazioni della struttura associativa, caratterizzato dal rinnovo dei gruppi dirigenti e, purtroppo, dalla gestione di tante, troppe emergenze – commenta il presidente Marco Benedetti –. Speriamo che il prossimo possa essere finalmente un quadriennio di progetti e sviluppo per la comunità delle imprese liguri».

Il prossimo appuntamento sarà ai primi di ottobre per celebrare, anche in Liguria, i 50 anni della fondazione di Confesercenti, mentre proseguiranno fino a fine anno i lavori per il rinnovo dei vertici delle singole categorie aderenti all’associazione.