È on line la campagna del Comune della Spezia per promuovere la pratica del compostaggio domestico. Per diventare compostatore è possibile seguire il video corso (reperibile sul canale Youtube del Comune ) e certificare le proprie competenze mediante la compilazione di un questionario al termine del corso. Successivamente, è possibile stampare il proprio punteggio e portarlo al Centro di Raccolta di Stagnoni la domenica mattina, per ricevere in comodato d’uso una compostiera messa a disposizione dall’amministrazione comunale, insieme e una guida cartacea per facilitare la pratica del compostaggio domestico.

Chi si iscrive all’Albo Compostatori del Comune ha diritto a una riduzione della Tari: il modulo per aderire è disponibile sul sito di Spezia Risorse www.speziarisorse.it oppure alla sezione rifiuti del sito del Comune . Per ogni informazione è consigliato rivolgersi agli uffici competenti ai contatti: Ufficio Ciclo dei Rifiuti, monitoraggio.nu@comune.sp.it, 0187-727.279/276.

Ciascuno di noi produce più di 100 kg all’anno di rifiuti organici: un materiale completamente naturale, che chi possiede un giardino può smaltire in autonomia attraverso il compostaggio domestico. Questa buona pratica (sia per le tasche dei cittadini che per l’ambiente) permette di evitare una quantità considerevole di materiale organico immesso nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani. È questo il senso, e anche l’obiettivo, del progetto sul compostaggio domestico promosso dal Comune.