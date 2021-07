Un nuova struttura per praticare attività fisica all’aria aperta è stata installata dall’amministrazione comunale di Chiavari presso l’area fitness presente nei giardini pubblici di Caperana, attigui al campo sportivo Daneri, inaugurata lo scorso novembre.

«Si tratta di un attrezzo polifunzionale per il corpo libero – sottolinea David Cesaretti consigliere delegato allo sport – per rendere ancora più completo il circuito sportivo, che andrà a integrare le cinque dotazioni già presenti: una rider machine, per tonificare gambe e glutei, una lat press per schiena e braccia, una twister station, una lat machine press per addominali e lombari, e infine, una chest press per il petto e le spalle. Nel frattempo proseguono anche i lavori per il restyling dell’area verde presente poco dopo il campo sportivo di via Parma, dove stiamo realizzando un campetto polisportivo per basket e calcio e sistemando lo spazio con nuove panchine e aiuole».

«Valorizziamo i quartieri con più servizi a disposizione dei cittadini – aggiunge il sindaco Marco Di Capua – ad agosto partiranno anche gli interventi per installare una terza area dedicata allo sport all’aperto a Sampierdicanne, in piazza Salvo D’Acquisto, con nuovi attrezzi e un campo da ping pong. Inoltre, sono iniziate questa mattina le operazioni relative alla pulizia del terreno privato all’altezza del ponte della Maddalena, che abbiamo acquisito recentemente in comodato d’uso gratuito, per una nuova zona attrezzata funzionale alla fruizione del tracciato del lungo Entella».