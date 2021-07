Sono ancora in corso le operazioni di pulizia dei canali delle acque meteoriche di via Piacenza, a Chiavari.

Oltre 1.500 quintali di detriti solidificati rimossi da aprile nel tratto compreso tra l’incrocio di via Piacenza e via Ugolini, fino all’altezza di via Chiesa.

«Dopo mirate video-ispezioni eseguite per verificare lo stato di manutenzione e pulizia dei condotti, sono state individuate ingenti quantità di depositi in un tratto di circa 250 metri − spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi − Durante gli accertamenti abbiamo trovato alcuni sottoservizi che ostacolano il regolare deflusso delle acque sotterrane che, in caso di forti piogge, contribuivano a creare condizioni di inefficienza. In collaborazione con i tecnici Iren, i canali sono stati ripuliti e sistemati , mentre procedono le operazioni di sostituzione di alcuni tratti di condotti fognari in cattivo stato per evitare commistioni. Nelle prossime settimane gli interventi proseguiranno verso mare con nuovi cantieri».